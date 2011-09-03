Спецоперация в Баксане завершена: есть жертвы

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Оперативным штабом НАК в Кабардино-Балкарской Республике, завершена контртеррористической операции, сообщает Национальный антитеррористический комитет, пишут РИА «Новости»

В ходе операции в городе Баксан уничтожены четыре боевика, ранения получили трое сотрудников МВД и двое мирных жителей. Также силовики ликвидировали самодельное взрывное устройство мощность восемь килограммов в тротиловом эквиваленте

Сегодня, в 5:00 в субботу при проведении оперативно-поисковых мероприятий сотрудниками ФСБ и МВД России в одном из частных домовладений на ул.Шукова города Баксана была обнаружена и заблокирована группа членов бандитского подполья. «В ходе проведения КТО ранения получили трое сотрудников правоохранительных органов», сообщает информацентр НАК.

Согласно сообщению, с целью обезвреживания бандитов решением руководителя Оперативного штаба НАК в КБР в 6:00 был введен правовой режим КТО. После проведения эвакуации жителей близлежащих домов бандитам было предложено сложить оружие и сдаться властям. В ответ они открыли беспорядочную стрельбу, ранив при этом двух гражданских лиц - по сообщению, женщину и ребенка.

В 6:30 началось боестолкновение, в ходе которого было нейтрализовано четверо бандитов.

Двое из уничтоженных опознаны как Юрий Аргашоков, 1989 г.р., уроженец Нальчика и Рустам Жемухов, 1979 г.р., уроженец села Заюково Баксанского района.

По данным Оперативного штаба НАК в КБР оба находились в федеральном розыске и являлись активными членами бандитского подполья. Причастны к ряду резонансных преступлений террористической направленности, убийствам и нападениям на гражданских лиц и сотрудников правоохранительных органов, вымогательствам.

В Оперативном штабе в КБР сообщили, что уничтоженные в ходе спецоперации в Баксане боевики причастны к убийству семерых ставропольских охотников в урочище «Махогапс» в декабре 2010 года и убийству 31 августа замначальника Баксанского РОВД полковника Муаеда Сижажева.

В 17:30 активная фаза операция завершена, правовой режим КТО снят. «Ведутся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные, в том числе на выявление пособнической базы бандитов», - сообщает НАК.

Напомним, в 2010 году жертвами терактов в России стали 410 человек. Об этом заявил в интервью российским СМИ представитель Национального антитеррористического комитета Евгений Потапов. Среди погибших - 119 гражданских лиц, остальные - сотрудники силовых структур, государственные и общественные деятели.



