Украина, Молдова и Румыния подписали декларацию о таможенном сотрудничестве

Председатель Государственной таможенной службы Украины Игорь Калетник, генеральный директор Таможенной службы Республики Молдова Тудор Балицкий и руководитель Национального таможенного управления Румынии Виорел Комэницэ в Кишиневе подписали Совместную декларацию о трехстороннем таможенном сотрудничестве, сообщает Укринформ.

Встреча руководителей таможенных ведомств Украины, Молдовы и Румынии, в ходе которой и был подписан документ, состоялась по случаю 20-летия создания таможенной системы Республики Молдова.

Новое трехстороннее партнерство в области таможни касается разных сфер таможенного сотрудничества и нацелено на повышение эффективности борьбы с правонарушениями, облегчение грузоперевозок и обмен опытом, в том числе в рамках европейских программ.

Подписание декларации стало возможным после проведения ряда двусторонних заседаний на протяжении последних двух лет, в результате которых были заключены межведомственные двусторонние соглашения о таможенном сотрудничестве и взаимопомощи в сфере борьбы с правонарушениями и упрощения грузоперевозок.

Как сообщал Главред ранее, чтобы отвечать стандартам Евросоюза, Государственная таможенная служба Украины планирует сократить объем осматриваемых грузов до европейского уровня в 10%. Хотя в 2009 году при таможенном оформлении досматривалось 69% грузов, а за пять месяцев 2011-го — уже 23%. «Это станет возможно благодаря усилению аналитической работы и тесному взаимодействию с предпринимательскими объединениями, с добросовестными налогоплательщиками, которые достойны находиться в „белом“ списке импортеров», — сообщил Калетник.