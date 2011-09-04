На Северном Кавказе снова неспокойно – изъято оружие

Силовики Дагестана в ночь на воскресенье, 4 сентября, обнаружили в автомобиле, остановленном для проверки в Буйнакске, большое количество оружия, сообщает РИА Новости.

«В 01.10 мск воскресенья сотрудники правоохранительных органов в Буйнакске на улице имени Имама Шамиля остановили для проверки Mercedes под управлением жителя села Атланаул Буйнакского района. В салоне машины на задней полке возле подголовников в черном полиэтиленовом пакете было обнаружено оружие», - сказал представитель управления МВД РФ по республике.

По его словам, из машины изъяты три пистолета типа ПМ со стертыми номерами с глушителями, переделанные из травматических, два из них были заряжены тремя и шестью патронами калибра 9 миллиметров. Также в пакете находился пневматический пистолет типа ПМ МР-654к без глушителя, револьвер кустарный с барабанным магазином, снаряженный пятью патронами калибра 9 миллиметров и ремешок от автомата Калашникова.

Как сообщал Главред ранее, 3 сентября в ходе операции в городе Баксан Кабардино-Балкарской Республики РФ, были уничтожены четыре боевика, ранения получили трое сотрудников МВД и двое мирных жителей. Также силовики ликвидировали самодельное взрывное устройство мощность восемь килограммов в тротиловом эквиваленте.