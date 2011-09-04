Москаль послал НУНС к ё… матери

{1-} Народный депутат Украины Геннадий Москаль (фракция «Наша Украина – Народная самооборона») считает, что исключить его из фракции не удастся из-за отсутствия кворума, сообщает «Крым.Комментарии».

Об этом он заявил, комментируя информацию депутата фракции НУНС Тараса Стецькива о том, что на своем заседании фракция НУНС во вторник, 6 сентября, может быть рассмотрен вопрос об исключении 21 депутата.

«Фракция «Наша Украина – Народная самооборона» не может собраться, потому что из 74 депутатов остались единицы, в том числе и я. Для того, чтобы было заседание фракции, надо чтоб там было 36 депутатов, но их нет в наличии: все в тушках-душках, ХДС, «Реформы ради майбутнего», кто - в Партии регионов, кто - внефракционный. 36 человек нет в наличии», - сказал Москаль.

По его словам, за четыре года кворум был всего три месяца, а затем все разошлись по разным политическим квартирам.

Москаль уверен, что фракции НУНС как таковой уже не существует. «Есть правое крыло, которое уже давно морально устарело, и его надо гнать из парламента. И левое крыло, которое мешает», - отметил нардеп.

Москаль считает, что во фракции начались «маразматические поиски врагов внутри», а их нужно искать «не внутри фракции, а за ее пределами».

«Это люди которые себя исчерпали, а поднять голос на нынешнюю власть – кишка тонка. На кого надо гавкать? Бей своих, чтобы свои боялись», - подчеркнул он.

«Эта гниль идет от Ющенко и той шоблы-ё..лы, которую он собрал. Так что пошли они к ё… матери. Так и напишите», - сказал Москаль.