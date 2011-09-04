СМИ: Каддафи помогал немецким спецслужбам бороться с терроризмом

{1-}Спецслужбы ФРГ получали информацию от режима свергнутого ливийского диктатора Муамара Каддафи. Об этом заявил в обнародованном в воскресенье, 4 сентября, интервью газете Bild am Sonntag бывший координатор немецких спецслужб Бернд Шмидбауэр, который с 1991 по 1998 год занимал пост государственного министра в Ведомстве федерального канцлера, сообщает «Немецкая волна».

По словам Шмидбауэра, «речь шла в первую очередь об информации в деле борьбы с терроризмом и, следовательно, об интересах Германии в сфере безопасности». Он отметил, что ливийские спецслужбы имели источники информации, доступа к которым их немецкие коллеги были лишены. «Благодаря этой информации мы могли предотвращать угрозы для нашей страны», - указал Шмидбауэр.

Одновременно он подчеркнул, что совместных операций ливийских и немецких спецслужб не было. «Этой черты мы не переходили никогда», - отметил бывший координатор немецких спецслужб.

Между тем новый посланник Ливии в ФРГ Али Маседнах эль-Котани потребовал провести расследование о сотрудничестве Запада с режимом Каддафи. «После диктатуры, продолжавшейся многие десятилетия, в Ливии необходимо многое расследовать, в том числе и контакты свергнутого режима с западными спецслужбами», - заявил он в интервью Bild am Sonntag.

Накануне целый ряд западных газет, ссылаясь на обнаруженные повстанцами в Триполи документы, сообщил, что американское ЦРУ и британская служба внешней разведки МИ-6 на протяжении многих лет активно сотрудничали с режимом Каддафи. При этом американцы отправляли на пытки в ливийские тюрьмы подозреваемых в терроризме, а британцы следили за проживающими в изгнании ливийскими оппозиционерами.

Как сообщал Главред ранее, Каддафи предложил Израилю помощь в деле освобождения захваченного палестинскими террористами военнослужащего ЦАХАЛа Гилада Шалита. В обмен на свои услуги полковник просил способствовать прекращению бомбардировок его страны, устроенных НАТО.