Турция подаст в суд на Израиль

Анкара собирается обратиться в Международный суд ООН, чтобы добиться признания блокады Израилем сектора Газы противозаконной, сообщает Би-би-си .

Это свидетельствует о новом витке напряженности в отношениях между двумя странами, возникшей после остановки Израилем в прошлом году флотилии судов, намеревавшихся прорвать блокаду Газы. При этом были убиты девять турецких граждан.

Министр иностранных дел Турции Ахмед Давутоглу заявил по турецкому телевидению, что Анкара отказывается принять выводы отчета ООН, расследовавшего этот инцидент и решившего, что блокада Израилем сектора Газа является законной мерой.

Глава МИД Турции сделал это заявление на встрече министров иностранных дел стран ЕС в Польше. Ранее Турция выслала из страны израильского посла.

Как сообщал Главред ранее, 25 августа по Израилю с территории Сектора Газа было выпущено более 30 ракет. Группировка «Исламский джихад» обстреляла Ашкелон, Шаар-а-Негев, округ Эшколь, Беэр-Шеву и Сдерот. На юге страны были отменены все массовые мероприятия, включая ашкелонский фестиваль «Бриза», на котором ожидалось 18 тыс. зрителей. Военные эвакуировали тех гостей фестиваля, кто прибыл в город до обстрела.