Смертельный кризис: Европе угрожает "греческий взрыв"

Самоубийство греческого пенсионера Димитриуса Кристоулуса показало: общество оказалось не готово жить в новых условиях и тяжело переживает экономический кризис. Ещё в конце 2011 года другой житель Афин попытался сжечь себя возле здания парламента, чтобы обратить внимание властей на то, что он остался без средств к существованию. Хотя с того времени государственная политика Афин не претерпела заметных изменений.

Сейчас социум в Греции переполнен гневом по отношению к своему правительству, которое позволило кризису разразиться. А также – к международным финансовым институтам, ведь они не хотят снижать свои требования в отношении этой страны и хотят вернуть деньги. По данным опроса общественного мнения, который проводили эксперты National Research Foundation Eleftherios K. Venizelos, сейчас Греция находится у опасной черты, когда протесты могут легко перейти в социальные взрывы. «Выхода из сложившейся ситуации пока не видно. Европа и МВФ отказываются выделять дополнительные транши помощи в полном объёме и списывать долги нашей страны. Поэтому люди не знают, что предпринять», - рассказал «Главреду» эксперт Кристос Магеанакис. По его мнению, ни правительство, ни оппозиция пока не предложили путей выхода из кризиса. Тем более что череда демонстраций и общенациональных митингов не привела к нужному эффекту.

С другой стороны, греков постоянно угнетает мысль, что в Европе их считают нацией лодырей и нищих. Ведь, по данным Reuters, средний работник в Греции проводит на службе не меньше его немецкого коллеги, но при этом получает на 30% меньше и вынужден жить в стране, которая может разориться в любой момент. Кроме того, большинство европейцев позитивно относятся к тому, что Афины покинут ЕС и будут решать свои проблемы самостоятельно. Хотя это, скорее всего, приведёт к тому, что экономика страны потеряет последнюю поддержку в виде евро и рухнет. Потому сам греческий социум, как внешне, так и внутренне, чувствует постоянно растущее давление на себя, и тут вопрос в том, ответит ли он на это взрывом новой революции, или количество самоубийств будет расти, а население – погружаться в затяжную депрессию.

Европейский пример

Когда в 2001 году Греция начала изымать свою национальную валюту – драхму и вводить евро, эксперты прогнозировали быстрый рост экономики. Рабочая сила в этой стране была более дешевой и при этом находилась в середине единого экономического пространства и потому была более привлекательна для инвестиций, чем азиатский регион. Тем более что официальные Афины обещали ввести упрощённое налогообложение для иностранных инвесторов.

Согласно данным немецкого Center for Economic Studies, в 2003 году эта страна получила более 23% (от общего показателя ВВП) иностранных инвестиций. Эта цифра тогда была выше средней по всему Союзу и давала основы для оптимизма.

Хотя уже с 2007 года показатели инвестиций начали падать. «Инвесторы спешили вывести свои деньги в Азию, где несколько стран стремительно открывали свои рынки. Кроме того, будущий кризис уже начал проявляться замедлением темпа роста валового продукта в Европе», - рассказал «Главреду» Константин Стефаноу из Hellenic University For European Studies.

Оказалось, что Афины не смогли использовать выгодную возможность для реформ и привлечения инвестиций. По словам федерального канцлера Германии Ангелы Меркель, Греция не вкладывала деньги в техническое переоснащение экономики, но при этом поддерживала высокие социальные стандарты. В эту ловушку попали и другие страны ЕС, такие, как Испания и Португалия. Но именно Афины за несколько месяцев до начала кредитного кризиса в ЕС начали скрывать истинное положение дел от Брюсселя и высылать ему завышенные показатели. Когда же в мае 2009 года Греция не смогла платить по своим обязательствам, это стало неожиданностью для Евросоюза.

С этого момента уже почти три года Афины находятся в постоянной денежной зависимости от центральных органов ЕС. За это время они получили более 200 млрд. евро в виде помощи в выплате кредитов и ставок, чтобы не обанкротиться, но так и не смогли найти способ преодолеть кризис. Теперь в ЕС преобладает мысль, что Грецию будут поддерживать деньгами и дальше, но она должна проводить реальные реформы и урезать социальные выплаты. Слишком многие политики считают Афины виноватыми в кризисе суверенных долгов, который накрыл Еврозону и постепенно переходит в затяжную рецессию. По прогнозам журнала The Economist, общий рост ВВП ЕС в 2012 году может составить -0,5%. И ответственность за это возлагают на Грецию.

Внутри страны

Реформы, которые проводят Афины с 2009 года, не были постоянными. Они проходят в несколько этапов. Вначале правительство Георгиуса Папандреу заявило о намерении снизить минимальные зарплаты и выплаты по безработице. Население ответило на это массовыми забастовками и стычками с полицией. Но чиновники были неумолимы, и социальные выплаты таки были снижены. Работники социальной сферы, которые получали в 2009 году приблизительно 2000 евро в месяц, теперь имеют только 850 евро за то же время. При этом уровень безработицы вырос до 40% - один из самых больших показателей в Европе.

«Примерно 28% нашей молодёжи – безработные. Потому у них есть время для стачек и демонстраций. Ведь на пособие от государства выжить очень непросто», - считает Кристос Магеанакис. Социальная ситуация в стране очень непростая. По его словам, во внутренних регионах Греции сейчас есть города, где более 50% населения – безработные. Инвестиции в стране упали почти вдвое, и мелкий бизнес перестал приносить прибыли. Его владельцы активно пополняют армию безработных, которая требует новых денег из государственного бюджета.

Отставка Папандреу и назначение новых выборов в парламент на конец весны 2012 года не очень разрядило ситуацию. Ведь любая политическая сила, которая придёт к власти, вынуждена будет и дальше снижать размер социальных выплат, а значит – усиливать волнения и депрессию в стране.

Смерть или восстание

С началом экономического кризиса в 2008 году американские социологи начали говорить о всплеске числа самоубийств в США. По их словам, многие сокращенные работники не хотели жить из-за непосильных для них долгов и краха жизненных устремлений. В 2009 году администрация Барака Обамы выделила $250 млн. министерству здравоохранения для предотвращения самоубийств. Со временем этот показатель немного уменьшился, хотя и сама экономическая ситуация в Америке улучшилась.

Греция теперь стала иллюстрацией того, что затянувшийся кризис и безвыходность положения может сделать с отдельным социумом. Показатель суицидов в стране за последний год вырос на 40%, а количество звонков, которые поступают в службу социальной помощи, увеличилось, по данным CNN, в 10 раз. По мнению Кристоса Магеанакиса, сейчас греческая нация переживает мучительный период, когда люди ощущают себя потерянными и ненужными, а также видят, что становятся обузой для своих близких и предпочитают умереть.

С другой стороны, в стране растёт и количество протестов против властей, которые постоянно переходят в стычки с полицией. Так и похороны Димитриуса Кристоулуса превратились в акцию протеста против правительства. Аналитики считают, что греки не знают, куда направить свой гнев и отчаянье, ведь они не понимают, как их страна оказалась в таком кризисе. Но со временем, если экономические проблемы не будут решены, ситуация может дойти до социального взрыва.

фото: democracyandsociety.com