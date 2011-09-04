Деньги от Запада получает лишь каждая пятая общественная организация в Украине

На зарубежные гранты в Украине содержатся 19% организаций, которые в основном занимаются защитой прав людей, мониторингом действий власти, сообщает ZN.UA.

Директор фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива, старший научный сотрудник Института социологии НАНУ Ирина Бекешкина заявила: «Я хочу развеять массовое впечатление, что весь общественный сектор живет у нас на „западные“ деньги. Довольно детальное исследование УЦНПИ показало, что на зарубежные гранты у нас содержатся 19% организаций. В основном — это организации, занимающиеся защитой прав людей, мониторингом действий власти, медийные организации, то есть те, которым невозможно найти поддержку в Украине».

При этом Бекешкина подчеркнула, что тем, кто занимается инвалидами, многодетными семьями, стариками, больными, помогает местный бизнес, и эти деньги, хоть и трудно, но можно найти. «Но будет ли бизнес финансировать организации, которые занимаются мониторингом действий власти или анализируют, как действуют в стране законы? Побоятся…» — считает социолог.

«А наши люди в массе своей готовы давать деньги тем, кого жалко, а за защиту своих прав у нас нет привычки платить. Мы задавали вопрос: „Если появится партия, которая будет защищать ваши интересы, будете ли вы давать деньги на нее?“ Только 10% опрошенных сказали, что будут», — сообщила директор фонда «Демократические инициативы».

При этом Бекешкина отметила, что хотя в Украине зарегистрировано около 50 тыс. общественных организаций, по экспертным оценкам, действуют только около 5 тыс. Есть группы и движения, которые нигде не регистрируются, но действуют на местном уровне.

Как сообщал Главред ранее, на протяжении последних четырех лет международные доноры отдают приоритет государственному сектору, уменьшив финансирование институтов гражданского общества до одной трети собственных бюджетов. Основную помощь получает правительственный сектор Украины.