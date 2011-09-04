Выстрелом из ружья убит майор милиции

В ночь на 4 сентября в селе Семиполки Броварского района Киевской области выстрелом из ружья был убит майор милиции, сообщает УНИАН со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, личность убийцы майора установлена, он разыскивается.

Другие подробности преступления уточняются.

Как сообщал Главред ранее, в Киевской области, охотясь на дикого кабана в запретный период, один охотник случайно подстрелил второго. Ранение в артерию оказалось роковым. В Иванковский райотдел милиции Киевской области позвонили из Центральной райбольницы и сообщили, что в приемном отделении от огнестрельного ранения умер 38-летний житель одного из сел района.