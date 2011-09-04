Ливийские повстанцы пойдут на штурм Бани-Валида

В Ливии командующий повстанческой армией Мухаммад аль-Фасси заявил, что переговоры о сдаче города Бани-Валид - одного из последних опорных пунктов сторонников свергнутого ливийского лидера Муаммара Каддафи не дали результатов, и сегодня силы повстанцев начнут штурм города.

Несколько тысяч повстанцев осадили Бани-Валид, где живет племя варфалла, насчитывающее около миллиона человек.

Сообщается, что силы повстанцев также окружили сторонников Каддафи в его родном городе - Сирте и военную базу в городе Себха на юго-западе страны, которая находится под контролем лояльных свергнутому ливийскому лидеру сил.

Как информировал ранее Главред, Каддафи заявил, что его сторонников значительно больше, чем «горстки» противников, которых к тому же «никто не поддерживает». Полковник объяснил, что Бани-Валид, Сирт и другие города под контролем лоялистов - это крепости, жаждущие воевать дальше, а у его оппонентов воли к продолжению борьбы не осталось.

Кроме того, сообщалось, что в Бани-Валиде скрывается сын диктатора Сайф аль-Ислам Каддафи, который в последние годы был его ближайшим помощником.