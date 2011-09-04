Москва отмечает 864-й день рождения

Москва в воскресенье, 4 сентября, отмечает свой 864-й день рождения. По традиции в столице Российской Федерации в этот день проходят концерты и народные гуляния. Также в программе праздника - салют и световое 3D-шоу, сообщает РИА Новости.

Празднование Дня города в Москве проходит без происшествий, милиция контролирует ситуацию во всех местах массового отдыха, заявил информагентству представитель пресс-службы московсого ГУ МВД Анатолий Ластовецкий.

По его словам, в городе запланировано более 600 праздничных мероприятий, часть из них уже завершается.

«Обстановка спокойная, праздничная. Никаких инцидентов не зафиксировано», - сказал собеседник агентства.

Начальник управления охраны общественного порядка ГУ МВД по Москве Вячеслав Козлов информировал, что в День города на улицах столицы работают более 16 тысяч сотрудников полиции, военнослужащих внутренних войск и народных дружинников. Охрана общественного порядка усилена на всех станциях метро, в особенности, в центре города.