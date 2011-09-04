Костусев: Мой дом стоит 12 млн. долл.

Мэр Одессы Алексей Костусев рассказал о свом доме в Киеве, оценив его стоимость в 12 млн. долл., сообщает «Думская.net».

Киевские риэлторы, с которыми связалось издание, оценили дом Костусева в 6,5 млн. долл. Однако, по словам Костусева, его дом стоит сейчас 12 млн. долл. (ФОТО). То есть — около 96 млн. грн .

По словам мэра, такие деньги он сумел заработать, занимаясь неким морским бизнесом в Италии, где он жил с 1994 по 1997 годы. Именно тогда он, по его словам, сумел накопить такие деньги. Хотя на самом деле, ни английского, ни итальянского, ни каких других иностранных языков он не знает.

Отметим, что в его декларации о доходах за 2010 год говорится, что на его банковском счету лежит 295 тыс. грн. (37 тыс. долл.). А сам Костусев в 2010 году получил от государства 16 тыс. грн. материальной помощи.

В феврале нынешнего года разгорелся скандал вокруг зарплаты Костусева. При ставке мэра менее 4000 гривен, его зарплата решением сессии горсовета установлена в 8 тысяч гривен. Это удалось сделать за счёт учёта его стажа работы, научного и почётного званий.

Издание приводит расшифровку интервью Костусева про его дом и костюмы:

- Вы в Одессе территориально где живёте?

- В районе 14 ст. Большого Фонтана. Я арендую дом.

- Дорого?

- Дешевле, чем я сдаю свой дом в Киеве.

- А у вас есть дом в Киеве?

- У меня есть всё в Киеве.

- А вы богатый человек?

- Я не знаю что такое богатый человек. Что, нам деньги могут помочь правильно или неправильно понимать друг друга? Я вам скажу одну вещь и вам станет всё понятно. Я сегодня сдаю свой киевский дом. Его стоимость в нынешних условиях порядка 12 миллионов долларов.

- Вы эти деньги накопили за счёт чего?

- Я жил в Италии и занимался морским бизнесом. И тогда я заработал первые достаточно большие деньги.

- А где вы в Одессе одеваетесь?

- Костюмы мне нравятся Бриони.

- И много их у вас?

- Достаточно.

Издание отмечает, что цена костюма Бриони — в среднем 5 тыс. долл.