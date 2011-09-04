Генпрокуратура просит дать Диденко пять лет

Представители Генеральной прокуратуры Украины просят Печерский районный суд Киева назначить бывшему первому заместителю председателя НАК «Нафтогаз Украины» Игорю Диденко наказание в виде пяти лет лишения свободы, сообщает УНИАН.

«Прокуратура попросила пять лет лишения свободы», - сказал адвокат бывшего чиновника Игорь Степанов. По его словам, такое заявление сторона обвинения сделала 31 августа на последнем судебном заседании по делу Диденко.

Завтра ориентировочно в 12.00 председательствующая по судебному процессу судья Оксана Царевич должна объявить приговор подсудимому.

Диденко вместе с экс-председателем Государственной таможенной службы Анатолием Макаренко и экс-начальником отдела Киевской региональной таможни Тарасом Шепитько привлекается к уголовной ответственности по делу по законности растаможивания в 2009 году 11 млрд. куб. м газа.

30 августа Степанов сообщил, что в ходе судебного следствия его подзащитному было переквалифицировано обвинение с ч.2 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) на ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением), которое предусматривает более мягкое наказание, в частности не связанное с конфискацией имущества.

31 августа, на последнем судебном заседании по делу, Диденко заявил, что сожалеет о подписании газовых соглашений, а также о том, что если бы знал, что директивы Кабмина были приняты единолично тогдашним премьер-министром Юлией Тимошенко, то никогда бы их не выполнял.

Уголовное дело о законности растаможивания в 2009 году 11 млрд. куб. м газа, за принадлежность которого судилась компания «РосУкрЭнерго», было возбуждено после того, как 8 июня 2010 года Арбитражный суд Торговой палаты Стокгольма (Швеция) обязал НАК «Нафтогаз Украины» вернуть «РосУкрЭнерго» 11 млрд. куб. м природного газа и предоставить дополнительный объем газа в размере 1,1 млрд. куб. м в качестве неустойки за нарушение условий контракта.