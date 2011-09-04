Симоненко решил перейти в наступление

{1-} Коммунистическая партия переходит в наступление. Об этом заявил в субботу, 3 сентября, на пленуме Тернопольского областного комитета КПУ лидер коммунистов Петр Симоненко, сообщает «Украинская правда».

«44-й съезд внес огромный вклад в развитие теории нашей борьбы. В части идеологии Компартия Украины сегодня занимает первое место в СКП-КПСС», – цитирует Симоненко пресс-служба КПУ.

Кроме того, по его словам, «КПУ – единственная партия, которая дала объективную оценку происходящему в Украине и рассказала, как стране выйти из кризиса».

«Все это дает нам основания утверждать, что оборонная тактика помогла нам сохранить достижения советского периода, а теперь мы переходим в наступление», - заявил Симоненко.

«Победить нашего врага – значит победить его в идеологической борьбе», – подытожил он. Кроме того, в эфире Тернопольской ОГТРК Симоненко заявил, что Компартия будет до последнего защищать граждан Украины от олигархической политики.

«Коммунисты всегда держат свое слово. Мы не голосовали и не будем голосовать за Пенсионный кодекс… По решению 44-го съезда партии мы будем до последнего выжимать из Верховной Рады все возможное, чтобы защитить граждан Украины от олигархической политики», – сказал он.

Как сообщал Главред ранее, выступая на пленуме Житомирского обкома партии Симоненко заявил, что «необходимо активно использовать информационное пространство в широком смысле слова. Не только радио, газеты, телевидение, интернет. Надо работать по принципу от квартиры к квартире, от дома к дому, чтобы люди знали правду, а не пользовались слухами, которые распространяют буржуазные источники».