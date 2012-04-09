Почему украинцы такие несчастные

На прошлой неделе прошло сразу две новости об исследованиях, согласно которым, у жителей Украины серьезные проблемы со счастьем. Так, в рейтинге самых счастливых стран мира, составленном ООН, мы оказались аж на 91-м месте, существенно отстав не только от богатых мировых государств, но и от своих соседей – России и Беларуси. С другой стороны, внутренний опрос, проведенный Киевским международным институтом социологии, показал, что за год украинцы стали несчастнее на 12% (цифра, конечно, относительная для измерения эмоций, но и показательная). С первого взгляда все очевидно – наши и международные исследования показали, что жить в Украине становится все хуже. Вот только четкие причины в выводах авторов исследований не содержатся.



Интересный момент в том, что украинцы оказались несчастными по всем показателям. Ведь в исследовании КМИС идет речь о том, что главный критерий удовлетворенности жизнью – финансовое состояние. А в ООН, наоборот, пришли к выводу, что счастье не в деньгах, а в политических свободах, соцгарантиях, здоровье и прочих общественных благах. Выходит, что у нас нет ни того, ни другого, ни третьего... В чем же причина и неужели мы, исходя из таких показателей, становимся совсем уж отсталой страной?



Разумеется, у нас сегодня есть весомые поводы чувствовать себя несчастными. Уровень благосостояния, если брать в целом по стране, очень невысок, средняя зарплата вызывает недоумение, цены растут, медицина не только малодоступна, но и помогает далеко не всегда. А еще, - и это, наверное, ключевая проблема, - у современного украинца практически нет никакой опоры, которой могло бы служить государство. Ведь мы, уже даже подсознательно, ждем от власти, какого цвета ни были бы ее флаги, не поддержки во время кризиса, а снижения пенсий и зарплат или какого-то другого подвоха. Теряя работу, украинец чаще всего, начинает паниковать. Сравните, скажем, с немцем или жителем любой скандинавской страны, - он, в отличие от нас, знает, что государство его поддержит в трудную минуту.



Но, в то же время, смело можно утверждать, что украинец во многом сам виноват в том, что несчастен. По крайней мере, первопричиной наших проблем, особенно тех, что касаются финансов, работы или социальной защиты, являемся мы сами. И тому есть несколько причин.



Во-первых, мы (говорим, конечно, в целом, не учитывая отдельных случаев; пусть они и не малочисленны, но тенденции не отображают) совершенно отвыкли надеяться на самих себя. Банальный, но очень показательный пример, - как только в отдельно взятой украинской семье начинаются материальные проблемы, наиболее частое объяснение этому – власть плохая. И неважно, с чем эти проблемы связаны, с кризисом в стране или с тем, что кого-то уволили из-за опозданий, плохого исполнения обязанностей и так далее. Обвиняется, в первую очередь, власть, которая часто совершенно ни при чем. Просто, иногда сложно признать, что ты сам виноват в своих проблемах и, что, может быть, с ними нужно активнее бороться. А еще один итог такой позиции – неуверенность в собственных силах. Мы ведь сами (не везде, но во многих сферах) часто готовы цепляться за любую работу (неважно, даже если платят там мизерную зарплату или вообще не хотят оформлять официально). Мы сами не даем себе повысить наши доходы, потому что сознательно соглашаемся на их понижение. Мы сами боимся искать новую работу, несмотря на то, что старая, может быть, опротивела. Ведь мы все время помним о мифическом кризисе (даже когда его вовсе нет), «преступной власти» (вообще безотносительно к ее действиям) и так далее. И самый главный результат, который шире всяких работ и зарплат, – вместо того, чтобы защищать свои права, мы идем и даем взятку. Подкармливая тем самым огромный чиновничий аппарат, при столкновении с которым потерять ощущение счастья очень легко.



Во-вторых, мы очень уж подвержены действию разнообразных лозунгов, странных символов, идей и прочего, за чем даже нет никакой идеологии, а только желание манипулировать нами. Посудите сами, по всем опросам самое важное для сегодняшнего украинца – финансы, работа, здоровье и семейное благополучие. Но, парадоксальный факт, стоит бросить нам какой-нибудь символ раздора, например, вывесить красные флаги или просто сделать громкое заявление на тему языка (истории, региональной принадлежности – подобных разъединяющих вещей хватает), как сразу же наступает социальный конфликт. И хорошо, если он выливается лишь в виртуальные Интернет-скандалы, но бывают же и драки, и обоюдная ненависть жителей разных регионов страны, и много прочих подобных вещей. Как-то очень уж легко мы забываем о том, что нам действительно нужно, и становимся пленниками чужих идей. И откуда взяться счастью, если нами так просто манипулировать? Ведь и выборы в этой стране и с этими людьми проводить просто – нужно всего лишь создать образы друга и врага, а дальше играть исключительно на эмоциях, по сути своей иррациональных. А потом, после тих игр, мы приходим в себя, смотрим – цены выросли, а соцвыплаты сократились... Можно это было увидеть и раньше, но какой-нибудь красный флаг мешал. А как перестал мешать, стало уж поздно.



В-третьих, украинец несчастлив из-за излишней доверчивости. Которая порождает несамостоятельность. Нам действительно легче найти для себя кого-нибудь ответственного (разумеется, в большинстве случаев это определенный политик), поверить, что этот человек улучшит именно нашу жизнь, причем уже сегодня, а потом разочароваться в нем. И неважно, что делает этот наш человек-надежда. Главное, что он никогда не будет заботиться именно о наших потребностях, поэтому наши надежды, почти со стопроцентной вероятностью, будут разбиты. Но, мы же сами надеемся на него, вместо того, чтобы полагаться на себя. Потому и претензии нужно предъявлять, в первую очередь, к себе.



Ну и, наконец, мы очень часто не ценим того, что имеем. Скажем, у тех же россиян и белорусов, которые чувствуют себя более счастливыми, проблем не меньше наших. Их средний уровень жизни не намного выше, а гражданские свободы, о которых говорит ООН, на куда более слабом уровне, чем в Украине. Первые, кроме всего прочего, переживают постоянную угрозу терактов и наличие в своей стране «горячих точек», а вторые уже довольно долго страдают от гиперинфляции. И, все равно, они счастливее нас. А еще в Украине, извините за банальность, нет войн, глобальных социальных кризисов и многих других негативов, от которых страдает значительная часть мира. И на улицах нас, слава Богу, никто не расстреливает, как это происходит в отдельных странах «цивилизованной Европы». Чем не повод почувствовать себя хоть немного счастливее соседей?



Разумеется, все, сказанное выше, не снимает наших больших проблем – государства, совершенно не заботящегося о своих гражданах и выдающих за достижение повышение пенсий на 30 гривен, засилья коррупционеров и взяточников, чиновников-«мажоров», которым дозволено практически все. А еще неэффективности нашей системы здравоохранения, незащищенности украинца практически перед любыми социальными трудностями. И, конечно же, это все никуда не денется в одно мгновение, если мы вдруг захотим от него избавиться и стать счастливее. Но, без нашей активной позиции все эти негативы уж точно никогда не будут искоренены. А значит, и счастья не добавится…

фото: howtodealwithdepressed.com