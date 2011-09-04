Сирия: в засаде возле Хамы погибли девять человек

Девять человек, включая одного офицера, были убиты в засаде, устроенной боевиками в центре Сирии, сообщили сирийские государственные средства массовой информации, сообщает Би-би-си.

Как передает агентство Сана, боевики напали на автобус вблизи города Хама, при этом погибли шестеро военных и трое мирных жителей. 17 человек получили ранения.

Трое боевиков были убиты в перестрелке с сотрудниками сил безопасности.

Сирийские власти винят в беспорядках в стране вооруженные группировки, которые, как они считают, поддерживаются из-за рубежа.

Между тем правозащитники обвинили сирийские силы безопасности в похищении и убийстве одного из активистов движения в городе Хомсе.

Как сообщал Главред ранее, с середины марта в Сирии при столкновениях с силами безопасности погибло не менее 2200 человек. Власти страны утверждают, что за этот период террористы и исламистские боевики убили несколько сотен сотрудников сил правопорядка.