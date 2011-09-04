В Киеве задержали супругу бывшего бизнес-партнера Лазаренко

В пятницу, 2 сентября, в Киеве была задержана Изабелла Кириченко, жена бывшего бизнес-партнера экс-премьера Павла Лазаренко Петра Кириченко, сообщает KyivPost.

Как сообщили изданию несколько источников, в обеденное время представители украинской Генпрокуратуры нашли Изабеллу Кириченко в одном из киевских ресторанов.

Ее пригласили на беседу в прокуратуру как свидетеля по делу о мошенничестве, а впоследствии переквалифицировали ее в подозреваемую и задержали. По словам собеседников издания, Генпрокуратура обвиняет Кириченко в мошенничестве и подделке документов о снятии ареста на квартиру мужа.

Изабелла, которая уже около 10 лет является гражданкой США, недавно приехала в Украину, чтобы по доверенности продать квартиру, оформленную на мужа, но оказалось, что эта квартира находится под арестом. Издание отмечает, что ранее эта квартира была под арестом, затем арест был снят, а сейчас эта недвижимость, как оказалось, снова находится под арестом.

Сейчас Изабелла Кириченко находится в изоляторе временного содержания. Вместе с ней также были задержаны еще двое граждан Украины - ее племянник, который был вместе с ней в ресторане, когда туда наведались представители прокуратуры, а также квартирный брокер. Последний помогал найти покупателей на квартиру мужа и предоставил Кириченко ордер на квартиру, в котором сказано о снятии ареста на квартиру.

В понедельник Кириченко должны доставить в суд, чтобы определить для нее меру пресечения.

По информации издания, посольство США в Украине уже проинформировано о задержании Кириченко и пытается с ней встретиться. Источники в окружении Кириченко отмечают, что подозреваемая отрицает подделку документов, а в своем задержании подозревает политические мотивы.