Размещение военной базы РФ в Таджикистане продлено на 49 лет

Срок размещения российской военной базы в Таджикистане будет продлен на 49 лет.

Об этом заявил президент РФ Дмитрий Медведев по итогам встречи с таджикским коллегой Эмомали Рахмоном, как передает ИА «Авеста».

По словам Медведева, договоренность по этому вопросу с таджикской стороной уже достигнута. Соглашение по продлению срока размещения базы, как предполагается, будет подписано в первом квартале 2012 года.

Дмитрий Медведев находится в Душанбе с официальным визитом. В ходе визита он примет участие в саммите стран СНГ, который начнется 3 сентября.

Российская военная база в Таджикистане была создана в 2005 году на основе 201-й мотострелковой дивизии, которая была дислоцирована в республике с 1993 года в соответствии с договором о взаимной помощи.

Подразделения РФ находятся в Душанбе, Кулябе и Курган-Тюбе. За размещение базы Россия оказывает Таджикистану помощь военной техникой.

Пребывание российской базы в Таджикистане регулируется договором, заключенным в 2004 году. Срок его действия истекает в 2014 году, однако предусматривается, что соглашение затем автоматически продлевается на пятилетние периоды, если какая-либо из сторон не выступит против этого.

Пока неясно, будет ли 49-летний срок, указанный президентом РФ, отсчитываться от 2012 года (когда планируется заключить новое соглашение) или же от 2014 года (когда истекает срок действующего договора).

Источник в министерстве обороны РФ сообщил, что в обмен на продление срока аренды Россия «обучит и вооружит таджикскую армию современной техникой».

Как сообщал Главред, в соответствии с Харьковскими соглашениями президентов Украины и России, пребывание Черноморского флота РФ в Крыму также продлено на 25 лет (начиная с 2017 года), в обмен на 30% скидку в цене на газ (но не более 100 долларов за тысячу кубометров).