В Италии город с населением в 550 жителей объявил независимость

Маленький городок Филеттино в Италии объявил о своей независимости и начал печатать собственные банкноты в знак протеста против мер жесткой экономии в стране, сообщает ВВС.

Город находится в 100 километрах от Рима, в нем живут всего 550 жителей. По новым правилам, для сокращения расходов местной администрации он должен будет соединиться с соседним городом Треви.

Мэр города Лука Селлари, которому грозит потеря работы из-за кризиса еврозоны, предложил идею о провозглашении независимости. Он создал собственную валюту, назвав ее Фиорито.

Банкноты уже используются для оплаты покупок в местных магазинах, их также покупают туристы в качестве сувенирной продукции.

По словам мэра, жители проявляют огромный энтузиазм по поводу провозглашения Филеттино независимым княжеством.

В начале июля совет министров Италии одобрил программу экономии бюджетных средств, направленную на сокращение расходов в течение четырех лет на 47 млрд евро.