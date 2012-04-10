Защитники украинского языка пикетировали Кабмин. Фоторепортаж

Во вторник, 10 апреля, у стен Кабинета министров прошла акция протеста с требованием возобновить дублирование и субтитрирование иностранных кинофильмов на украинском языке.

Несколько десятков собравшихся держали плакаты «Хочу смотреть кино на украинском языке» и портреты кинозвезд с заклеенными ртами.

Напомним, 1 февраля 2012 года Кабмин отменил требование об обязательности дублирования или озвучивания фильма (на любом языке) на территории Украины, фактически разрешив тем самым завозить готовые фильмы из России. А еще в 2010 году был отменен обязательный дубляж фильмов для проката на украинский язык. «Мы отменили указ министерства (об обязательном дублировании) и сейчас пользуемся положениями закона о кино», - проинформировал тогда общественность министр культуры Михаил Кулиняк. Однако необходимость изготавливать копии и дублировать фильмы на территории Украины в то время еще была сохранена, хотя право выбора языка передавалось дистрибьюторам.

Организаторы и участники акции также выражали обеспокоенность остановкой деятельности студии «Ле Доен», которая занималась дубляжом 60% кинолент на украинский язык. «То, что у них арестовано оборудование, через несколько недель приведет к тому, что больше половины украиноязычных фильмов исчезнет», – отметили активисты.

В акции приняли участие режиссер Михаил Ильенко, политик Олесь Доний, писательница Ирэна Карпа, публицист Юрий Макаров, журналист Мыкола Вересень, другие деятели культуры.