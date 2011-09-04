В Дагестане спецслужбами убит лидер боевиков

В Дагестане во время спецоперации сегодня, 4 сентября, уничтожен главарь так называемой хасавюртовской диверсионно-террористической группы Ибрагим Мухучиев, известный под кличкой «Абу Умар».

Об этом сообщает ИТАР-ТАСС.

Как сообщил представитель Национального антитеррористического комитета Николай Синцов, «Мухучиев вместе со своей гражданской женой был заблокировал в одном из частных домовладений в микрорайоне Грозненский Хасавюрта в 16:20 по московскому времени (15:20 по Киеву)».

При попытке прорыва из оцепления он вел беспорядочную стрельбу и был убит ответным огнем. Кроме того, была убита и его гражданская жена, в руках у которой находилась граната.

По данным правоохранительных органов, Мухучиев, 1985 года рождения, был причастен к ряду преступлений террористической направленности, покушениям и убийствам гражданских лиц и сотрудников правоохранительных органов.

«Кроме того, он был умелым взрывником», - добавили в антитеррористическом комитете.

Как сообщал Главред, 22 августа в гастрономе Махачкалы (административный центр Дагестана), в результате взрыва двух неустановленных устройств пострадали 17 человек, из которых были госпитализированы девять, в том числе трое детей.