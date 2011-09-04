На марше неонацистов в Германии были арестованы 270 антифашистов

Полиция арестовала более 270 человек в ходе массовой антифашистской демонстрации в Дортмунде.

Об этом сообщает DW-World со ссылкой на агентство DPA.

Около полутора тысяч леворадикалов со всей Германии попытались прорвать полицейский кордон, оцепивший место проведения марша неонацистов.

Массовые аресты антифашистов начались после того, как те стали кидать в полицейских камни и бутылки.

Против сотрудников правоохранительных органов левые экстремисты также применяли перцовые баллончики и петарды. В ответ против зачинщиков столкновений полиция применила резиновые дубинки и водометы.

По данным полиции, несколько сотрудников МВД получили ранения, одного полицейского госпитализировали с тяжелыми травмами. Данных о пострадавших среди демонстрантов не поступало.

В субботу, 3 сентября, в Дортмунде проходил ежегодный марш неонацистов, участие в котором приняли около 750 человек. В то же время, по данным полиции, на улицы немецкого города вышли около 10 тысяч человек для проведения ответной демонстрации.

Около четырех тысяч из них, по оценкам правоохранительных органов, были склонны к проявлению насилия. Для поддержания порядка в Дортмунде власти бросили примерно четыре тысячи полицейских.

Марш немецких неонацистов в Дортмунде проходит в седьмой раз. С призывом устроить ответную акцию против демонстрации ультраправых выступил министр земли Северный Рейн-Вестфалия Гунтрам Шнайдер. По его словам, подобные марши неонацистов недопустимы, в особенности в преддверии Международного дня мира.

До этого массовые столкновения экстремистов с полицией в Дортмунде проходили в сентябре 2009 года. Тогда акция протеста антифашистов также переросла в столкновения с полицией.

По обвинению в нарушении порядка полиция арестовала свыше 300 человек. Ранее, в мае 2009 года, неонацисты напали на участников демонстрации левых по случаю Дня труда в Берлине. За участие в беспорядках были арестованы 289 человек.