Президент Азербайджана выдал дочь замуж за олигарха из России

В субботу, 3 сентября, состоялась свадьба Арзу Алиевой, младшей дочери президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Ее избранник - Самед Гурбанов - сын известного российского предпринимателя азербайджанского происхождения Айдына Гурбанова, скоропостижно скончавшегося в 2003 году.

О свадьбе сообщает ИА Регнум.

Официального сообщения о предстоящем торжестве сделано не было, однако по неофициальным данным, свадьба пройдет на берегу моря в новом центре отдыха «Амбуран-эстейт» (около 40 км от Баку).

Также сообщается, что для церемонии торжества будет установлена модульная палатка на несколько сотен человек гостей, а часть церемонии пройдет на открытом воздухе.

«Амбуран» представляет собой современный центр отдыха из десятков вилл, искусственных водоемов, ресторанов и пр. Что касается жениха, то о нем известно, что он постоянно живет в Москве, и унаследовал крупный бизнес своего отца.

Из неофициальных источников стало известно, что на свадьбе будут соблюдены национальные традиции, а также музыка и кухня.

Таким образом, Ильхам Алиев выдает уже вторую дочь за человека, имеющего российское гражданство. Как известно, старшая дочь Алиева Лейла вышла замуж за Эмина Агаларова – сына известного российского бизнесмена Араза Агаларова.