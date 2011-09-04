В ПР ожидают присоединения еще нескольких партий

В ближайшей перспективе к Партии регионов присоединятся еще нескольких политических партий.

Об этом на пресс-конференции в Луганске сообщил председатель фракции Партии регионов Александр Ефремов, сообщили в пресс-службе партии.

«Мы должны понимать, что если наше государство будет развиваться дальше стабильно, то от этого выигрывают все», - отметил Александр Ефремов.

«Но, в конечном итоге, начинают понимать и люди, которые окружают нас, и в том числе и народные депутаты, которые находятся в Верховной Раде, все больше и больше примыкают к так называемой партии власти. Потому что они видят, что здесь решаются проблемы», - сказал лидер фракции.

Напомним, как сообщал Главред, 16 августа лидер Партии регионов Николай Азаров объявил об объединении партий «Сильная Украина» и Партии регионов.

«Мы договорились выступить с Сергеем Леонидовичем (Тигипко – прим.ред) с инициативой объединения наших партий, присоединения «Сильной Украины» к Партии регионов», - заявил премьер-министр.

Он отметил, что партии объединяются с целью консолидации усилий при проведении в Украине реформ.