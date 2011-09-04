Азаров: «Нафтогаз» реформируется для увеличения добычи нефти и газа в Украине

Премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что решение о реформировании НАК «Нафтогаз Украины» с целью создания эффективно работающих в газовой сфере компаний готовилось в течение года.

Об этом он заявил в эфире одного из украинских телеканалов.

«Это решение, оно продуманное, глубокое. Мы к нему готовились год», - отметил премьер-министр.

Азаров подчеркнул, что реформированием НАК «Нафтогаз Украины» планируется создать «эффективно действующий стимул» добычи газа и нефти, их транспортировки и распределения.

Азаров подчеркнул, что для добычи нефти и газа правительство будет выделять из бюджета достаточно большие средства, однако основные надежды на развитие этой сферы возлагаются на инвесторов.

«Совершенно очевидно, что добыча нефти и газа требует колоссальных затрат. Конечно, мы будем выделять значительные средства из бюджета, но все-таки основной упор заключается в том, чтоб привлечь инвестора», - отметил он.

Азаров подчеркнул, что для привлечения инвесторов необходимо создать «прозрачную, действующую по законам рынка, действующую по понятным и прозрачным правилам компанию». Также премьер высказал надежду на интерес инвесторов к проектам по добыче газа в Украине.

«А есть что нам предложить инвесторам? Конечно есть. Разведанные запасы газа в Украине составляют более 1 триллиона кубометров. Это только разведанные. Кроме того, мы располагаем примерно 11 триллионами (кубометров - прим. ред.) запаса газа, которые находятся на тех площадях, которые требуется разведать», - отметил Азаров.

Напомним, как сегодня , 4 сентября, сообщал Главред, Николай Азаров заявил о невозможности газовой войны с Россией.

«Украина будет выполнять контракты по закупке и транзиту газа, заключенные в 2009 году между НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром». Это будет продолжатся до тех пор, пока не будет достигнута договоренность об их изменении, и никакой «газовой войны» с Россией не будет», - заявил Азаров.