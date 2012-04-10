Запрет двойного баллотирования: кто выиграет и кто проиграет

Во вторник, 10 апреля, политическую топ-новость дня создал Конституционный Суд: своим решением он запретил баллотироваться в Верховную Раду одновременно по партийному списку и в одномандатном округе.

В Партии регионов данное решение Конституционного Суда приветствуют. В частности один из авторов представления в КС Владислав Забарский напомнил, что Конституционный Суд еще в 1998 году признал норму о параллельном баллотировании неконституционной, указав на нарушение избирательных прав граждан. «Теперь нет никаких оснований сомневаться в том, что эти выборы будут честными, абсолютно прозрачными, с максимальным соблюдением избирательного права. То есть теперь кандидатам и партии нужно будет однозначно определяться, кто идет в списке, кто - по мажоритарным округам. Никаких запасных парашютов для некоторых больше не будет», - подчеркивает депутат-регионал.

Оппозиция же решение КС раскритиковала. «Власть понимает, что по партийным спискам она проиграет. Ключ к созданию пропрезидентского большинства лежит в мажоритарных округах. Поэтому ими сделано все, чтобы от оппозиции в округах шли менее известные люди», - заявил вице-спикер Николай Томенко.

Эксперты, к которым «Главред» обратился за комментариями, не считают, что это решение КС существенно повлияет на ход выборов и состав будущего украинского парламента. Труднее придется, по мнению аналитиков, оппозиции, хотя у Партии регионов тоже могут возникнуть проблемы: там, дескать, развернется «внутривидовая» борьба за более комфортные места в списке и на округах.

Однако больше всех пострадают небольшие партии, лидеры которых окажутся перед трудным выбором: гордо вести свою политическую силу на выборы - или же бросить все силы на округ, где шансов победить будет все же больше...

{1-} Глава правления Комитета избирателей Украины Александр Черненко полагает, что устранение в избирательном законодательстве моментов, не соответствующих Конституции, выгодно и власти, и оппозиции, но прежде всего – избирателям. «Ведь двойное баллотирование нарушает равные возможности кандидатов – те, которые идут и в округе, и по спискам, имеют больше шансов быть избранными, чем те, кто либо – либо…»

В то же время и власти, и оппозиции будет выгодно «разложить яйца в разные корзины». Невыгодна данная норма, по мнению Черненко, малым партиям, например, «Гражданской позиции» и «Свободе», которые «пока не добирают до 5%, но лидеры этих партий запросто могут выиграть мажоритарку». «Им сейчас нужно определиться: идут ли они на округ, где могут выиграть, или им нужно, чтоб не похоронить свой проект, вести его на выборы», - сказал Александр Черненко «Главреду». «Конечно, в отличие от оппозиции, у Партии регионов достаточно сильных людей и для включения в список, и для победы на округах. Оппозиции в условиях админресурса стоило бы перестраховаться, что разрешала отмененная норма. Но если она не соответствует Конституции, ее нужно было отменять, и наша позиция с самого начала, когда законопроект о выборах только внесли в парламент, была именно такая».

{2-} «Прогнозируемым с правовой точки зрения, понятным, хотя и не бесспорным» назвал данное решение КС глава правления Центра политико-правовых реформ Игорь Колиушко. В то же время, «когда голосовался закон о выборах в новой редакции, все знали, что есть решение КС от 1998 года о невозможности параллельного баллотирования, однако фракции и большинства, и меньшинства о чем-то договаривались – и договорились, - отметил Колиушко в комментарии «Главреду». – А теперь оказалось, что либо это решение было спонтанным, то есть закон был принят вопреки позиции КС, либо просто кто-то кого-то обошел на повороте, то есть сначала собрал голоса за более проходную редакцию закона, а потом КС решил вопрос именно так».

По словам Игоря Колиушко, решение Конституционного Суда «в первую очередь усложнит жизнь партийной номенклатуре, которая хотела бы на всякий случай подстраховаться и баллотироваться и по списку, и по округам». Что же касается других последствий, то «любой вариант имеет «плюсы» и «минусы», которые нужно учитывать, выстраивая тактику избирательной кампании».

{3-} Политолог, директор социологической службы «Украинский барометр» Виктор Небоженко тоже согласен, что решение КС уменьшит шансы оппозиции на выборах. Однако оно создаст проблемы и для Партии регионов, считает эксперт. «Сейчас большинство представителей бизнеса делают все, чтобы быть максимально лояльными к власти. Для этого им нужно попасть по списку Партии регионов в парламент, - это сейчас единственный способ защитить свой бизнес от рейдерства или прокуратуры, - сказал Небоженко «Главреду». - То есть обострится борьба между теми, кто попадет в список проходной части Партии регионов, и теми, кто будет брошен на мажоритарные округа. Кроме того, в Партии регионов, как правило, очень большое соперничество за мажоритарные голоса. Это тоже обострит ситуацию внутри партии. Иными словами, есть проблема у оппозиции, но есть проблемы и у тех, кто хотел бы прорваться в Партию регионов либо по мажоритарке, либо по списку. Теперь им будет тяжелее: придется платить в два раза больше денег за список и очень много тратить на мажоритарных округах, потому что, кроме них, будут еще конкуренты от власти на каждом мажоритарном округе».

Что же касается влияния решения КС на будущую Верховную Раду, то Александр Черненко полагает, что ее состав заметнее обновится. Виктор Небоженко менее оптимистичен: «На составе будущего парламента это решение особо не скажется. Но оно приведет к тому, что в парламент пробьются только самые циничные, жестокие и богатые люди. В результате образуется депутатский корпус еще более низкого качества, чем сегодня». Не повлияет запрет на двойное баллотирование, прогнозирует политолог, и на честность и прозрачность выборов.

