Азаров: Цены на бензин не будут расти

{1-} Премьер-министр Николай Азаров считает, что цены на бензин на украинских АЗС не будут повышаться. Об этом Азаров сказал в интервью телеканалу Интер.

«Мы наблюдали достаточно большой период стабильности цен на наших нефтезаправках. За это время нефть и поднималась, и падала. Между тем, продавцы пропорционально не уменьшили стоимость бензина. Поэтому мы сейчас говорим: вы создали же определенный запас прочности, и поэтому давайте, уважаемые, держитесь на вот этих вот запасах», - отметил премьер.

«В ближайшие две-три недели мы будем внимательно наблюдать за тем, как будет развиваться ситуация на рынке нефти. И будем делать выводы. Если потребуется, мы примем соответствующие меры», - сообщил глава правительства.

Также, по словам премьера, было принято решение о завозе в Украину значительного количества нефтепродуктов. «Поэтому в совокупности все это не должно повлиять на ценовую ситуацию на рынке», - подчеркнул Азаров.

Напомним, ранее министр топлива и угольной промышленности Юрий Бойко заявил, что нефтетрейдеры с 1 сентября, после прекращения срока действия льготных акцизов, сохранят цены на нефтепродукты на нынешнем уровне.