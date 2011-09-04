Партия Меркель проигрывает на региональных выборах

{1-} Партия канцлера Германии Ангелы Меркель терпит поражение на региональных выборах на востоке страны, сообщает Би-би-си.

Как показывают экзит-полы в северо-восточном штате Мекленбург-Передняя Померания Христианско-демократический союз (ХДС), который возглавляет Меркель, получает 24% голосов, по сравнению с 28,8% в 2006 году.

Лево-центристская Социал-демократическая партия получила 37% голосов.

Предполагается, что избиратели озабочены долговым кризисом в Еврозоне и его последствиями.

Окончательные результаты выборов будут объявлены в воскресенье вечером.