СМИ: Погиб один из сыновей Каддафи

{1-} Национальный переходный совет (НПС) Ливии подтвердил гибель одного из сыновей полковника Муаммара Каддафи Хамиса, сообщает Lenta.ru.

По словам представителя Минобороны НПС Ахмада Бани, Хамис аль-Каддафи погиб в окрестностях города Тархуна. Его тело захоронили в предместьях города Бен Валид, в районе которого сейчас идут бои сторонников и противников Каддафи. Также представитель НПС рассказал о гибели сына начальника ливийских спецслужб Абдаллы Ас Сенуси.

Когда именно и при каких обстоятельствах погиб 28-летний Хамис аль-Каддафи, Бани не уточнил. Ранее противники ливийского лидера неоднократно сообщали о гибели Хамиса, однако впоследствии эта информация опровергалась. В частности, о гибели сына Каддафи 27 августа в районе Тархуны сообщало агентство Agence France-Presse.

Хамис аль-Каддафи является младшим сыном ливийского лидера и командиром 32-й бригады спецсил ливийской армии. Он окончил военную академию в Триполи, а затем Военную академию имени Фрунзе в Москве.

Хамис Каддафи. Фото, переданное ©AFP