Политика Кремля, или Право на нищету

Несколько дней назад я участвовал в телевизионном шоу на одном из российских каналов. Главной темой дискуссии - кстати, очень горячей - стала возможная «перезагрузка» российско-грузинских отношений. Спор уже подходил к концу, когда один из экспертов вдруг задался очень простым вопросом: почему это представители правительств Казахстана, Киргизии или Украины едут перенимать опыт экономических реформ не в Россию, а в Грузию? И при этом поражаются изменениям, происшедшим в Тбилиси или Батуми?

- Так это же витрина! Витрина, выстроенная на американские деньги! - авторитетно ответил ему представитель пресловутого затулинского Института СНГ. Но эксперт не сдавался: витрина? На американские? Так кто же мешал нам выстроить такую же привлекательную витрину в Южной Осетии? Разве мало мы потратили денег на ее восстановление?

Тут уже в дело вступила «тяжелая артиллерия»: слово взял депутат Государственной Думы, представляющий северокавказский регион.

- Разве вы не знаете международного права? - стал он укорять эксперта. - Южная Осетия - это же другая страна, деньги-то мы выделяем, а проконтролировать их расходование не можем...

- Вот-вот, - поддержал парламентария кто-то из его союзников. - А Грузия - страна марионеточная, американцы каждую копейку контролируют. Потому-то там все так и блестит!

Этот удивительный обмен мнениями я вспомнил, когда следил за ходом президентских выборов в Южной Осетии, прошедших буквально через несколько месяцев после того, как у победительницы предыдущих выборов Аллы Джиоевой буквально отобрали победу. Напомню, что тогда Джиоева победила кремлевского кандидата Валерия Бибилова, с которым накануне выборов демонстративно встречались российские руководители.

То, что у жителей маленькой, никем, кроме России и нескольких далеких стран, не признанной республики, может быть свое мнение, взбесило Москву. Кремль фактически легитимизировал срыв выборов командой одиозного югоосетинского президента Валерия Кокойты с последующей передачей власти премьеру-россиянину. Южная Осетия накануне выборов даже формально выглядела не независимой страной, а оккупированным протекторатом.

И что же? В результате оба участника второго тура категорически отрицали свою связь с Москвой и уж тем более с предыдущей властью. Новый президент Леонид Тибилов смог победить только потому, что воспринимался как оппозиционер подавляющим большинством своих сторонников. При этом возникает вопрос: а откуда же такое раздражение? Действительно ли осетинам не нужны российские деньги?

Еще как нужны. И эти деньги, конечно же, выделяются. Только они разворовываются. Это разворовывание начинается на этапе выделения средств в Москве и завершается в Цхинвали. И это касается отнюдь не только Южной Осетии, но и всех самопровозглашенных республик: как раз в эти дни российские следователи пытаются понять, сколько денег украла у их государства семья недавно оставившего президентский пост хозяина Приднестровья Игоря Смирнова.

До определенного времени Москва закрывала глаза на это воровство, потому что именно оно помогало ей удерживать элиты самопровозглашенных республик в повиновении и генерировать напряжение на постсоветском пространстве. Отвратительное жулье, обворовывавшее своих сограждан, одновременно и спекулировало идеей суверенитета и убеждало оставшихся в нищете, что только российская поддержка гарантирует стабильность их безрадостной жизни.

Но оказалось, что с потерей доверия к жуликам утрачивается и вера в Кремль. Именно поэтому жители самопровозглашенных республик не хотят голосовать за московских кандидатов, понимая, что те сохранят в целости и сохранности коррупционную цепочку. Именно поэтому осетины проголосовали вначале за Аллу Джиоеву, а теперь, после переворота в их республике - за Леонида Тибилова. Именно поэтому приднестровцы проголосовали за Евгения Шевчука. В Абхазии процесс начался еще в 2004 году, когда жители этой республики предпочли Сергея Багапша выдвиженцу Кремля.

И это еще раз доказывает, что дело не в деньгах. Дело в системе. Российский газ для Украины может стоить дешево или дорого, Россия может покупать наши товары по льготным ценам или вообще блокировать их поставку, может даже дотировать нашу экономику… При нынешней коррумпированной закрытой неэффективной системе деньги все равно будут уходить в песок - вернее говоря, на счета высокопоставленных воров. При такой системе человек имеет только одно-единственное неоспоримое право - право на нищету.

фото: profi-forex.org, Главред