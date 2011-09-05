Южный Судан планирует перенести столицу

Правительство Южного Судана заявило, что планирует перенести свою столицу в более центральную часть страны в ближайшие годы, по мнению аналитиков, это обойдется стране слишком дорого, сообщает Газета.ru.

Нынешняя столица Джуба находится на юге государства, которое стало независимым 9 июля.

В соответствии с планами правительства, в течение пяти-восьми лет столица будет перенесена в Рамсель, достаточно безлюдную местность недалеко от центра страны.

Министр информации Южного Судана Барнаба Мариал Бенджамин, заявил, что место для новой столицы пока не застроено и находится примерно в 100 километрах к северу от Джубы.

«В Джубе нет земли, отвечающей нашим требованиям. Территория, пригодная для нас, слишком мала», – заявил он.

«Единственное место, где могло бы разместиться новое правительство в Джубе, предназначено для миграции животных», – добавил он.

По словам Бенджамина, несколько компаний, в том числе южнокорейская фирма, уже выдвинули проекты по строительству новой столицы, но никакого решения пока не принято. Общая стоимость проекта пока не известна.