Киргизия хочет вступить в Таможенный союз, оставаясь членом ВТО

Киргизия ведет переговоры о вступлении в Таможенный союз, невзирая на то, что является членом ВТО.

По мнению премьер-министра Киргизии Алмазбека Атамбаева членство во Всемирной торговой организации не является препятствием для участия в ТС, сообщает Интерфакс.

«Мы полны решимости вступить в Таможенный союз России, Беларуси и Казахстана. При этом Киргизия останется участницей ВТО", - заявил кандидат в президенты и премьер-министр Атамбаев.

По его словам, сейчас «проводятся постоянные консультации в рамках рабочей группы стран-членов Таможенного союза, работа продвигается».

«Буквально на днях по этому вопросу я встречался с Андреем Бельяниновым, который не только является руководителем Федеральной таможенной службы РФ, но и сопредседателем российско-киргизской межправительственной комиссии», – отметил киргизский премьер.