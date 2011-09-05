В АП сомневаются, нужно ли вручать премию Довженко за 2010-й год

5 сентября 2011, 07:21

Разгораются дискуссии вокруг присуждения и вручения кинематографической премии им. Александра Довженко за 2010-й год.

Как ранее писал Главред, в 2010 году комитет госпремии имени Александра Довженко постановил присудить ее документальному фильму «Объяснение в любви». Премию должны были вручить 12 сентября 2010 года, однако президентский указ так и не появился, а Виктора Януковича обвинили в том, что он... забыл подписать этот указ.

Правда, есть и другая версия, сообщает Сегодня. Например, член Довженковского комитета, нардеп Павло Мовчан считает, что виновен не Президент, а его подчиненные: «В бюджет не внесли пункт о расходах на премии лауреатам, это упущение Минкульта, а точнее — кинодепартамента, который не сделал соответствующее представление».

Официально ситуацию не комментируют, но неофициально в Администрации Президента изданию объяснили, что никто ничего не забывал: «Указ был подготовлен, однако встал вопрос — достоин ли фильм награды (помимо медали, это 100 тысяч гривен.– Ред.) Дело в том, что комитет присудил премию фильму 1966 года, который тогда положили на полку, а сейчас восстановили. Были сделаны запросы как насчет качества фильма, так и его популярности в прокате. Материал изучается, и не исключено, что премию дадут вместе с премией 2011 года — 12 сентября. Но есть большие сомнения, что это нужно делать».

Как пишет корреспондент «Сегодня» фильм «Объяснение в любви», ставший лауреатом этой премии в прошлом году, представляет собой часовой монтаж трех интервью с женщинами, причем интервью в чисто советском стиле. Так, одна из героинь рассказывает о  том, как во время голода 1920-х в Поволжье она с товарищами отбирала у церкви ее ценности, чтобы передать в фонд голодающих (все это подается на фоне кадров антирелигиозной пропаганды 20-х). В 1930-е ее посадили, но в 1050-х выпустили, и вот теперь она благодарит ХХ съезд КПСС за то, что он восстановил доброе имя партии.

Стало известно, что «Объяснение в любви» получил прокатное свидетельство, но ни один кинотеатр для проката его так и не закупил. А тот же Мовчан на вопрос — почему премию получил именно этот фильм, ответил, что уже не помнит, что же вдохновило комитет в этом фильме: «Дать ему оценку сейчас уже сложно. Помню, что перед голосованием у нас были дискуссии, но я не скажу сейчас, в каком соотношении разделились тогда голоса».

«Есть информация, что в 1960-е фильм посчитали бездарной пропагандой. А сейчас он просто выглядит анахронизмом, — объясняет источник в АП. — Вообще, в мире существует немало премий, которые дают не всегда: если нет достойного творения, год просто пропускают. Сейчас есть идея соединить в одну три премии — по литературе, кино и научным достижениям. Это может быть Шевченковская премия, которую будут вручать в марте, но не обязательно всем: если в какой-то категории не будет достойного произведения, она останется без премии».

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