Доминик Стросс-Кан вернулся домой

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Спустя полторы недели после закрытия в США дела против бывшего главы МВФ Доминика Стросс-Кана он вернулся во Францию. В воскресенье, 4 сентября, самолет с известным политиком приземлился в Париже.

Несмотря на сексуальный скандал, в который попал Доминик Стросс-Кан, его супруга все это время поддерживала его, она же сопровождала экс-главу МВФ в путешествии из Соединенных Штатов домой, сообщает РБК-Украина.

По прилету в Париж пара не стала делать никаких заявлений многочисленным журналистам, собравшимся в аэпропорту, села в машину и уехала.

Напомним, прокуратура Нью-Йорка сняла со Стросс-Кана обвинения в изнасиловании горничной Нафиссату Диалло 22 августа, объяснив решение тем, что женщина лгала следствию как о своем прошлом, так и о роковой встрече с главой МВФ.

Спустя четыре дня ему вернули паспорт и он обрел возможность покинуть Соединенные Штаты.

Доминик Стросс-Кан был отпущен, не смотря на то, что у американской Фемиды есть доказательства факта изнасилования им горничной. Об этом, в частности, свидетельствуют следы спермы, которая осталась на одежде женщины.

Кроме того, сам финансист после задержания давал противоречивые показания. Изначально Стросс-Кан утверждал, что его вообще не было в тот момент в отеле, однако позднее заявил, что имел с Диалло «добровольный секс».

Как известно, во Франции Стросс-Кана ожидает еще один иск. Истицей выступает писательница и журналистка Тристан Банон, которая также обвиняет бывшего главу МВФ в попытке изнасилования.