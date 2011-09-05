Азаров доволен работой Минздрава, а Табачника призывает к ответственности

Премьер-министр Украины Николай Азаров считает, что меры и предупреждения в отношении министров его правительства «срабатывают».

Об этом он сказал в интервью телеканалу «Интер» , показанном в воскресенье.

Отвечая на вопрос, стоит ли министру образования Дмитрию Табачнику или министру здравоохранения Александру Анищенко бояться отставки, Азаров ответил: «Не бояться надо, а чувствовать свою ответственность».

«Минздрав сейчас значительно активизировал работу. Считаю, что те меры, к которым мы призвали работников системы здравоохранения, и серьезно очень предупредили, они сработали», - заявил Азаров.

Он также добавил, что «это относится к любому министру, в том числе и образования».

«Если дела в отрасли идут нормально, он (министр) может работать спокойно. Если же допускаются серьезные срывы, провалы, то, безусловно, работу такого министра терпеть не будет ни правительство, ни президент», - сказал премьер.