«Дело Тимошенко» не испортит отношения Украины и ЕС

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На переговоры ЕС с Украиной об ассоциации и создании Зоны свободной торговли не повлияет процесс над экс-премьером Юлией Тимошенко.

Об этом заявили на совместной пресс-конференции верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кэтрин Эштон и министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, сообщает Сегодня.

«Нас беспокоит процесс над Юлией Тимошенко. Но мы хотим продолжать переговоры с Киевом», — сказала Кэтрин Эштон. А Радослав Сикорский добавил, что ЕС не будет срывать переговоры с Украиной из-за уголовного дела и ареста экс-премьера Юлии Тимошенко. «Да и украинская оппозиция говорит очень четко, что не надо эти переговоры делать заложниками политической ситуации в Киеве», — сказал Сикорский.

В то же время есть и другое мнение. Так, французский министр иностранных дел Ален Жюппе прогнозирует, что Евросоюз не ратифицирует договор с Украиной, пока продолжается «необоснованный судебный процесс» против Тимошенко. Довольно жестко высказалась и Германия. Обе страны довольно близко сотрудничают с Россией.

В связи с этим, в украинских дипкругах опасаются, что Франция и Германия под предлогом «репрессий против оппозиции» могут заблокировать договора с ЕС по ассоциации и Зоне свободной торговли, чтоб подсобить России.

В то же время европейские эксперты полагают, что интересы у Европы и Москвы все-таки не совпадают.

«На самом деле, на Западе боятся, что Украина пойдет обратно в Россию, что Россия начнет создавать на востоке Европы свою империю, — объясняет политолог Александр Рар. — Чтобы этого не допустить, в этом или следующем году договор об ассоциации и о зоне свободной торговли подпишут».