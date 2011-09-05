Мельниченко завидует Тимошенко: у нее такой гуманный судья

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Экс-майор госохраны Николай Мельниченко завидует экс-премьер-министру Украины Юлии Тимошенко, поскольку ее судит очень интеллигентный и гуманный судья Родион Киреев.

По словам Мельниченко, Юлии Владимировне повезло, что у нее «такой интеллигентный и гуманный судья, как Киреев». «Если бы у вас была судья Грибанова, то вы бы поняли, какой суд бывает», – цитирует экс-майора ЛигаБизнесИнформ.

Как отметил Мельниченко, Печерский суд – просто рай, по сравнению с Васильковским.

Напомним, как ранее писал Главред, Васильковский районный суд Киевской области обязал экс-майора госохраны Николая Мельниченко извиниться перед председателем Верховной Рады Владимиром Литвином за распространение недостоверной информации о причастности спикера к делу об убийстве журналиста Георгия Гонгадзе. Вела это дело судья Юлия Грибанова.