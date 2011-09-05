В Калифорнии разбившийся самолет вызвал пожар на 15 кв километрах (ФОТО)

В США авария легкомоторного самолета привела к крупному пожару – площадь возгорания достигла почти 15 квадратных километров. В результате катастрофы погиб пилот разбившегося самолета.

Одномоторный самолет Cessna 210 в воскресенье упал и загорелся недалеко от города Техачапи в центральной Калифорнии, сообщает РИА Новости. От него вспыхнул один из сельских домов, после чего огонь начал быстро распространяться по горным склонам. Были эвакуированы жители более 100 домов. На борьбу с пламенем вышли более 400 пожарных. О пострадавших в результате возгорания не сообщается.

Засушливая погода в Калифорнии регулярно приводит к крупным возгораниям. Так, в минувшие выходные из-за природного пожара были эвакуированы жители 1,5 тыс. домов в населенном пункте Оак-Хиллз. Возгорание произошло в пятницу утром, пламя стремительно охватило площадь около 200 га.

В районе перевала Эль-Кахон была перекрыта основная автомагистраль, соединяющая юг штата Калифорния с Лас-Вегасом. В многокилометровой пробке выстроились тысячи машин.

фото: tehachapinews.com