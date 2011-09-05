Народные депутаты вернулись на работу

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5 сентября депутаты Верховной рады выходят на работу после летних каникул. В 11:00 в парламенте состоится согласительный совет председателей фракций. А во вторник ожидается открытие новой парламентской сессии, сообщает пресс-служба ВР.

Ожидается, что на девятой сессии Рады шестого созыва в первоочередном порядке будут рассматриваться вопросы, связанные с выборами в ВР, в частности, закон «О выборах в Верховную раду». Об этом сообщил глава парламентской фракции Партии регионов Александр Ефремов.

«На сегодняшний день он (закон о выборах. – Ред.) подготовлен, я надеюсь, что в первых числах сентября он будет зарегистрирован, и в сентябре мы выйдем на его рассмотрение», – цитирует Ефремова ТСН.

Кроме того, депутаты планируют рассмотреть законы о земле, а также окончательно принять закон «О пенсионной реформе». По словам Ефремова, этот закон «достаточно серьезно почистили», но необходимо проголосовать еще 42 поправки.

Напомним, как ранее писал Главред, во время закрытия предыдущей сессии спикер ВР Владимир Литвин выразил надежду, что на следующей сессии депутаты будут чаще достигать взаимопонимания. Он также предположил, что со следующей сессии «будет понимание и со стороны Кабинета министров места назначения и роли Верховной рады».