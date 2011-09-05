Боевики "Аль-Каиды" в Триполи схватили украинцев, им угрожает казнь (ВИДЕО)

В Триполи боевики Аль-Каиды удерживают граждан Украины, обвиняя их в том, что они воевали на стороне армии Муаммара Каддафи и были снайперами. Украинцев хотят признать наёмниками и казнить их

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на сообщение в «Живом журнале» avangard_akm.

Руководитель группы повстанцев, которые задержали украинцев, согласился, что у него нет доказательств, что эти люди - военные, но заметил, что отпускать их было бы рискованно.

В то же время задержанные украинцы утверждают, что они работали на одной из баз нефтедобычи. «Как мы можем быть снайперами? Задержанные или слишком старые, или женщины», – рассказал Associated Press повар Максим Шадра, которого арестовали на базе, где жили нефтяники.

Ранее повстанцы объявляли, что во время боев за Триполи захватили в плен 15 украинских снайперов. В МИД тогда заявили, что не имеют данных, подтверждающих эту информацию.

В то же время в сообщении avangard_akm говорится: «Повстанцы утверждают, что они (Украинцы. – Ред.)воевали на стороне армии Муаммара Каддафи и были снайперами. Украинцев хотят признать наёмниками и казнить их».

Сообщество «За Каддафи и его Народ» призывает всех, кто способен оказать юридическую и правовую поддержку, сообщить в Министерство иностранных дел Украины и России.

Как говорится в сообщении, среди украинцев – врачи, инженеры, но нет ни одного военного.

«Боевики пытаются выбить из них нужные им показания и, если они не дадут «признательные показания», грозят расправиться с ними так, как они поступали и поступают со своими жертвами в Ираке, Афганистане и на Кавказе», - говорится в сообщении.