Тимошенко назвала Киреева "преступником в мантии" (АУДИО)

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Экс-премьер Юлия Тимошенко подала в канцелярию Печерского районного суда два заявления о преступлении. Заявления касаются недопуска свидетелей защиты, а также неявки эксперта, который проводил судебно-экономическую экспертизу, на которой основывается обвинение.

Об этом сказали защитники Тимошенко перед началом заседания, информирует Украинская правда.

Так, по словам Александра Плахотнюка, информация о болезни Юрия Маслака поступила в Генпрокуратуру раньше, чем судья удовлетворил ходатайство о вызове эксперта на судебное заседание.

Также адвокаты Тимошенко обратились с заявлением к украинскому и международному сообществу в связи с «заказным» характером процесса над Тимошенко.

По словам защитника Николая Сирого, соответствующие заявления будут направлены в дипломатические представительства разных международных организаций и в юридические органы.

Судебное заседание в понедельник традиционно началось с того, что защита заявила ходатайство об отводе судьи Родиона Киреева. Судья Киреев зачитал ходатайство об отводе, но оставил его без рассмотрения.

После этого адвокат Плахотнюк отметил, что такое заявление должно рассматриваться в совещательной комнате и зачитал его снова.

В ответ на это Киреев сказал, что действия защитника свидетельствуют о затягивании дела и во второй раз оставил ходатайство без рассмотрения.

Тимошенко на это заявила: «Вы – не судья, Вы – преступник в мантии… Киреев, прекращайте преступления».

После этого в суд вызвали свидетеля защиты – бывшего руководителя аппарата экс-премьера Тимошенко Михаила Ливинского.

Судья Киреев запретил адвокатам заявлять возражения на действия председательствующего на протяжении этого дня, оставив возможность высказать возражения на свои действия лишь в конце заседания.

фото: byut.com.ua