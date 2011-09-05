В Москве началось обсуждение демаркации украинско-российской границы

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Главы внешнеполитических ведомств РФ и Украины Сергей Лавров и Константин Грищенко обсуждают в Москве вопросы демаркации совместной границы, а также международное сотрудничество.

По словам директора Департамента информационной политики МИД Украины Олега Волошина, 5 сентября переговоры по этим вопросам пройдут в рамках заседания подкомиссии по международному сотрудничеству, сообщает РИА Новости. В ходе переговоров, в частности, планируется затронуть взаимодействие между внешнеполитическими ведомствами двух стран, вопросы демаркации совместной границы, вопросы делимитации Керченского пролива, состояние переговоров по проблемным вопросам базирования ЧФ РФ в Крыму.

Нынешние российско-украинские переговоры проходят на фоне обострившихся в последнее время отношений между Москвой и Киевом по вопросу цены на российский газ. Как сообщал ранее Главред, в пятницу премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что Киев планирует ликвидировать НАК «Нафтогаз Украины» и пересмотреть все существующие газовые соглашения.

В Кремле в ответ на это заявили, что Россия готова отстаивать свою позицию по газовому соглашению с Украиной в любом суде и считает неприемлемыми манипуляции с возможной реорганизацией «Нафтогаза» для расторжения контракта.

фото: donbass.ua