На Закарпатье до сих пор ждут газ более 19 тыс хозяйств

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В Ужгороде и селе Оноковцы Ужгородского района из-за повреждения газопровода, которое произошло 29 августа, до сих пор остаются без газоснабжения 19 тысяч 163 абонента.

За предыдущие сутки удалось возобновить газоснабжение в 170-ти многоэтажных жилых домах и 6 тысячах 908 частных. Также газ появился в микрорайонах Восточный и Левобережный в Ужгороде (ориентировочно 17 тысяч 108 абонентов), сообщает пресс-служба МЧС.

Для восстановления газоснабжения в ПАО «Закарпатгаз» сформировано 95 бригад, привлечено 280 человек и 15 единиц техники.

Как ранее писал Главред, в Ужгороде 29 августа во время проведения несанкционированных работ по прокладке футляра для электрического кабеля сотрудниками ОАО «Свемон-Захид» был поврежден газопровод диаметром 500 мм. Из-за этого повреждения произошла масштабная утечка газа, который распространился через систему подземных коммуникаций – телефонные шахты, ливнестоки и канализацию. Накопление газа привело к взрыву в кафе, тяжелые ожоги получили два человека, один человек – ожоги средней тяжести.

По факту взрыва возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 272 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью на производстве).

фото: mukachevo.net