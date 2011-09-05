СМИ удалили со слушания по делу об убийстве Политковской

{1-} Басманный суд Москвы удалил журналистов с судебного заседания, на котором рассматривается вопрос о продлении ареста Рустаму Махмудову, обвиняемому в убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской, сообщает РИА Новости.

Таким образом, судья удовлетворила ходатайство следователя, который просил провести данное судебное заседание в закрытом режиме. Просьбу представителя СК поддержал также прокурор, который заявил, что присутствие журналистов в зале суда может привести к разглашению материалов предварительного расследования.

Со своей стороны обвиняемый Махмудов возражал против ходатайства, утверждая, что ему нечего сказать. «Поскольку мне предъявлено голословное обвинение, я не считаю себя виновным. Поэтому мне нечего скрывать», - заявил Махмудов.

В данный момент судебное заседание продолжается, журналисты будут приглашены только на оглашение решения судьи.

Перед тем, как судья закрыл процесс, журналисты достаточно долго фотографировали Махмудова, снимали его на камеру. В один момент обвиняемый попросил перестать его снимать и начал выкрикивать на камеру «Аллах Акбар!».

Когда судебные приставы вывели корреспондентов из зала суда, Махмудов перестал кричать и снял с лица тряпичную маску, в которой он находился все это время.

Как сообщила адвокат семьи погибшей Анна Ставицкая, Следственный комитет продлил до 7 декабря срок следствия по делу об убийстве журналистки.

Политковская, известная журналистскими расследованиями нарушений прав человека в Чечне, была убита в лифте своего дома на Лесной улице в Москве 7 октября 2006 года. В качестве основной следствие рассматривает версию, связанную с ее профессиональной деятельностью.

К уголовной ответственности по делу об убийстве журналистки в настоящее время привлекаются пять человек: предполагаемый организатор преступления бывший полковник милиции Дмитрий Павлюченков, экс-сотрудник МВД Сергей Хаджикурбанов и трое братьев Махмудовых, один из которых - Рустам, по версии следствия, является исполнителем убийства.

Как сообщал Главред ранее, члены преступной группы еще несколько дней следили за журналисткой самостоятельно, а 7 октября 2006 года Махмудов застрелил журналистку в ее подъезде. Затем он выбежал на улицу, дошел до метро «Новослободская» и скрылся на автомобиле ВАЗ 21043, в котором его поджидали подельники.

фото: newsadvokat.com