Завтра в Верховной Раде выступит Янукович

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Завтра состоится открытие 9-й сессии Верховной Рады и торжественное заседание по случаю 20-й годовщины Независимости Украины, на котором выступит Президент Янукович, сообщает УНИАН.

Об этом во время Согласительного совета сообщил председатель Верховной Рады Владимир Литвин.

Торжественное заседание парламента начнется с внесения Государственного флага в сессионный зал. Этот флаг был внесен в зал ВР 24 августа 1991 года.

По словам Литвина, также предусмотрено выступление Президента Украины Виктора Януковича и одного из депутатов, который был непосредственным участником провозглашения Акта независимости.

Как сказал спикер, также состоится и его выступление, после чего торжественное заседание ВР будет закрыто. После этого, добавил Литвин, состоится обычное пленарное заседание парламента, которое начнется с выступлений представителей фракций.