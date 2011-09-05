Патриархи древнейших церквей напомнили РПЦ, что Украина – не ее территория

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Патриархи четырех старейших Церквей мира – Константинополя, Александрии, Антиохии и Иерусалима – и Предстоятель автокефальной Церкви Кипра призвали Русскую Православную Церковь придерживаться своей канонической территории.

«Из-за событий, которые недавно имели место в Православной Церкви» Собор восточных патриархов подчеркнул необходимость для всех православных Церквей уважать и строго соблюдать географические границы своих юрисдикций «в том виде, как они определены священными канонами и Томосами об учреждении этих Церквей», сообщает RISU.

Этими словами пентархия намекнула на непризнание канонического статуса УПЦ (МП) в качестве «неотъемлемой части» Московского Патриархата, поскольку в Томосе об автокефалии Православной Церкви в Польше, изданном в 1924 г., Константинопольский Патриархат констатировал, что никогда законным образом не отказывался от своей юрисдикции над Киевской митрополией. Что касается всей Московской Патриархии и ее канонических границ Константинопольский Собор придерживается Томоса 1589 г., согласно которому территория нынешней Украины не входит в состав Московского Патриархата.

В контексте вышесказанного следует упомянуть комментарий УПЦ КП, который говорит, что пентархия – это способ Константинопольского Патриархата дать понять РПЦ «кто в доме хозяин»

Справка: Пентархия – (от греч. – Пять и – власть – пятивластя) – система верховенства в христианской Церкви пяти патриархов (Рима, Константинополя, Александрии, Антиохии, Иерусалима), при первенстве Рима, что после IV Вселенского Халкидонского собора (451), когда был установлен Иерусалимский Патриархат.

Константинопольский Патриарх Варфоломей в апреле нынешнего года объявил о воссоздании пентархии. Он обратился к главам древних православных Патриархатов с призывом собраться в сентябре на специальный Синод для обсуждения проблем, связанный с нестабильной политической ситуацией на Ближнем Востоке. На Синоде, по словам Патриарха Варфоломея, планируется также обсудить ряд проблем общеправославного характера и вопросы, связанные с будущим Всеправославным Собором. Приглашение также получил и глава Кипрской Православной Церкви.

фото: hurriyetdailynews.com