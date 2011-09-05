Доктор Быков из «Интернов» идет в президенты России

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Актер, писатель и рукоположенный священник Иван Охлобыстин, известный, в частности, ролью доктора Быкова в культовом сериале «Интерны», заявил о намерении участвовать в выборах президента России в 2012 году. В качестве избирательной программы он представит философско-идеологический концепт.

По его словам, такого концепта не хватает, «чтобы мы могли стать нацией», сообщает Lenta.RU.

«Я бы не решился вступить в эту сложную, некрасивую большей частью игру без сформированной позиции», – подчеркнул будущий политик.

Для того, чтобы заниматься политикой, по словам Охлобыстина, ему необходимо «хотя бы молчаливое одобрение церкви». Он отметил, что «церковь десятилетиями шла к тому концепту», который он хочет предложить, поэтому актер надеется, что благословение будет получено.

На какие средства Охлобыстин будет проводить президентскую кампанию, он пока не знает. «Мне кажется, когда предлагается что-то интересное, это должно по воле Божией решаться государством», – уточнил он.

Напомним, по Конституции РФ, в президенты России может выдвинуться любой гражданин страны не моложе 35 лет, проживающий в РФ не менее 10 лет. Для того чтобы зарегистрироваться в качестве кандидата ему необходимо создать инициативную группу из 500 человек, а затем собрать не менее двух миллионов подписей в свою поддержку.

Выборы президента России, по предварительным данным, состоятся 4 марта 2012 года. Окончательная дата будет утверждена Советом Федерации не ранее чем за 100 дней и не позднее чем 90 дней до голосования.