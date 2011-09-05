Россия готова судиться с Украиной

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Россия заявляет, что готова отстаивать свою позицию по газовой проблематике с Украиной в любом международном суде, однако в Киеве надеются, что этот вопрос удастся урегулировать в двустороннем формате, сообщает УБР.

«Как сказала пресс-секретарь президента по его поручению, мы готовы отстаивать свою позицию в любой международной судебной инстанции», - заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в Москве.

Со своей стороны глава МИД Украины Константин Грищенко заявил: «Всегда есть одна группа людей, которая заинтересована в рассмотрении дел в судах - это юристы. Наверное, мы постараемся сделать все возможное, чтобы облегчить им жизнь и найти решение, естественно, в двустороннем формате».

Как сообщал Главред ранее, премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что Украина будет выполнять контракты по закупке и транзиту газа, заключенные в 2009 году между НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром». Это будет продолжатся до тех пор, пока не будет достигнута договоренность об их изменении, и никакой «газовой войны» с Россией не будет.

Впрочем, еще ранее Главред информировал: Азаров сообщил прессе, что пригрозил Владимиру Путину разрывом украинско-российского соглашения по газу. Москва, отказываясь пересматривать газовый контракт с Украиной, загоняет Киев в угол, единственный выход из которого – разрыв существующего соглашения с РФ.

«Вы загоняете нас в угол, из которого у нас всего один выход – разрыв контракта», – процитировал Азаров в интервью свои слова, сказанные на переговорах с Владимиром Путиным. По словам Азарова, правительство Украины уже проконсультировалось с украинскими и международными экспертами относительно перспектив в судебной тяжбе с Москвой и готово начать разбирательства.