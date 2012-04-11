Как депутаты мучались с новым УПК. Фоторепортаж

«Цей дощ надовго», - так, пожалуй, можно охарактеризовать происходящее в Верховной Раде, где в среду, 11 апреля, продолжалось начавшееся во вторник, 10 апреля, рассмотрение проекта Уголовного процессуального кодекса, предложенного Президентом Виктором Януковичем. По состоянию на 22.00 вторника народные избранники успели одобрить аж 41 статью из 614, зато в среду утомленные непосильным трудом законотворцы сдались уже в три часа дня, преисполненные решимости продолжить на следующее утро.

Обсуждение, которым, по обыкновению, дирижирует регионал Михаил Чечетов, проходило в «лучших» традициях: большинство поправок, внесенных представителями оппозиции, отметалось, депутатские ряды с каждым часом редели, зато оставшиеся усердно голосовали за себя и не только «за того парня», но и еще за нескольких своих соседей как справа, так и слева.

Оппозиционеры в конце концов взбунтовались против вице-спикера Адама Мартынюка, который, по их словам, издевается над ними, не давая выйти на перерыв.

Каким получится «продукт», который Рада «выпекает» в столь экстремальной обстановке, очень скоро ощутят многие в Украине. Прогнозы оппозиции и некоторых экспертов неутешительны уже сейчас.

Как это все происходит, наблюдал и фиксировал фотокорреспондент «Главреда».