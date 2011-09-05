Украинцы, которым угрожает казнь в Ливии: мы не снайперы

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Захваченные повстанцами в Ливии 19 украинцев отрицают, что были снайперами, и заявляют, что работали поварами и нефтяниками, пишет The Washington Post.

Напомним, ранее сообщалось, что схваченным в Ливии украинцам угрожает смертная казнь. В то же время, все они отрицают, что были снайперами, воввавшими на стороне Муаммара Каддафи.

"Как мы можем быть снайперами?", - возмутился повар Максим Шадров, который был задержан в Триполи вместе со своей женой и еще 17 другими украинцами. По словам мужчины, украинцы, нанятые российско-ливийской нефтяной компанией Дакара, прибыли в Триполи в июле.



После того как 21 августа повстанцы вошли в столицу, они были задержаны боевиками, на них надели наручники и развезли по разным местам, рассказал Шадров.

"Они забрали все, что у нас было. Деньги, паспорта, компьютеры, все", - сказал он.



Как отмечает издание, даже командир повстанцев признал, что у него нет подтверждений того, что задержанные украинцы - снайперы, однако продолжает удерживать их, несмотря на усилия дипломатов.



Командир повстанцев Осман бен Осман сначала говорил, что украинцы были вооруженными обученными снайперами, но сменил свои показания после того, как задержанные дали интервью журналистам. "Если быть честным, мы не нашли никакого оружия у них дома или на них, но они прибыли в страну нелегально и были здесь в течение очень непростого времени - после войны", - сказал он.



"Это навело нас на мысль, что они работали на врага", - добавил командир.



Группу задержанных посетили дипломаты из России и Украины.



На встрече с повстанцами украинского консула попросили дать письменное обещание, что если украинцам позволят покинуть место заключения, они будут оставаться в своих домах и не покинут страну без надлежащих документов.



Между тем, как отмечает издание, некоторые из реальных наемников Каддафи, уже сбежали. Газета также пишет, что некоторые из украинских узников планировали остаться в Ливии, несмотря на жестокое обращение.



"Как вы знаете, жизнь в Украине плохая. Мы приехали сюда, чтобы заработать денег для нашей семьи", - сказал Шадров.

Напомним, ранее в украинском МИД заявили, что проверяют информацию о захвате украинцев в Ливии.